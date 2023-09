NBA, Markieff Morris minaccia Jokic: “Il suo è stato un colpo basso, avrà quello che si merita”

Sono passati ormai due anni dal famoso litigio in campo tra Markieff Morris e Nikola Jokic, ma il primo non sembra assolutamente dimenticare quanto successo. Morris, nel match tra Miami e Denver, era stato colpito alle spalle dal serbo in maniera violenta. In quel caso, entrambi i giocatori vennero prontamente espulsi per la mezza-rissa provocata, con Morris che aveva ricevuto anche 50.000 dollari di multa per aver iniziato l’alterco. Ai microfoni del podcast “All that smoke” di Matt Barnes e Stephen Jackson, Markieff ha commentato in questa maniera:

“È stato un colpo basso ma avrà quello che si merita, non vi preoccupate. Il mio rientro dopo 4 mesi? Ma non è che fossi infortunato o dolorante. Fu più una scelta dei Miami Heat di proteggermi da me stesso, probabilmente. Non ero infortunato, non avevo dolori al collo: mi avevano dato il via libera per giocare due settimane dopo il colpo.”

