NBA, Charlotte ha ospitato il veterano Elfrid Payton per un workout

Manca ormai meno di un mese all’inizio della NBA, almeno nella sua forma di preseason. Ma diverse squadre NBA hanno l’agenda piena. Rifinire, limare e perfezionare il roster è un lavoro che non termina mai. E parte di questo lavoro è ospitare allenamenti per i veterani che cercano di rientrare nella lega. Come gli Charlotte Hornets hanno fatto per Elfrid Payton.

Il veterano dell’NBA, con otto anni di carriera, è stato la decima scelta assoluta al draft del 2014. In carriera ha una media di 10,1 punti e 5,7 assist. Scelto dai Philadelphia 76ers, è stato scambiato con gli Orlando Magic nella notte del draft, dove ha trascorso le prime tre stagioni e mezzo della sua carriera. Da lì, Payton ha vestito la canotta di Suns, Pelicans e Knicks. Per la stagione 2022-23 si è unito agli Osos de Manati del campionato portoricano. Ora cerca di tornare in NBA.

E allenamenti privati – appunto i cosiddetti workout – per un giocatore come lui sono un’occasione. Ma lo sono anche per le franchigie, che hanno la possibilità di vedere da vicino le sue qualità e la sua salut fisica e fare valutazioni più accurate. Con la perdita di Dennis Smith Jr. quest’estate, Charlotte potrebbe prendere in considerazione l’idea di ingaggiare Elfrid Payton per avere una maggiore profondità ed esperienza nel ruolo di guardia.

