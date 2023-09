Mercato NBA, Jarred Vanderbilt rinnova con i Lakers: i dettagli contrattuali

La free agency dei Los Angeles Lakers sfiora la perfezione, e lo conferma l’annuncio del prolungamento contrattuale di Jarred Vanderbilt. Arrivato a stagione in corso, l’ex interno dei Wolves e Jazz ha firmato un contratto quadriennale da 48 milioni di dollari, contratto totalmente garantito, con una “player option” prima della quarta stagione.

Questa estensione inizierà alla fine della prossima stagione. Al suo arrivo, lo scorso febbraio, Jarred Vanderbilt si è subito distinto per la sua versatilità e complementarietà con Anthony Davis. Un giocatore energico, ideale al fianco di grandi atleti offensivi come D’Angelo Russell, LeBron James e quindi Anthony Davis.

Con questo prolungamento di contratto, i Lakers si assicurano un altro rinnovo da parte dei giovani in roster, visto che Rui Hachimura, D’Angelo Russell e Austin Reaves avevano già prolungato ad inizio dell’estate. Per Jarred Vanderbilt la competizione sarà più dura rispetto alla scorsa stagione dato che i Lakers intendono far giocare Davis da 4, dopo gli arrivi di Christian Wood e Jaxson Hayes.

