NBA, i Rockets vogliono scambiare Kevin Porter Jr dopo l’arresto

Non ci è voluto molto. Gli Houston Rockets stanno cercando di scambiare Kevin Porter Jr. la franchigia texana è anche disposta ad allegare alla guardia delle scelte al draft per qualsiasi squadra che voglia prenderlo. Lo riferisce Shams Charania, insider di The Athletic.

Secondo Shams, i Rockets avrebbero contattato diverse squadre offrendo compensazione al draft come incentivo per imbarcare il contratto di Porter, che è al primo anno di un contratto quadriennale da 82.5 milioni di dollari. L’ideale per Houston sarebbe ricevere in cambio un giocatore che possa aiutare la squadra da subito. Il problema è trovar qualcuno che sia disposto a garantire 15.9 milioni a un giocatore che, con tutta probabilità, vedrà la prossima stagione da un tribunale.

Ma che il ragazzo avesse problemi caratteriali lo si sapeva. Non a caso i Rockets gli hanno garantito solo il primo anno, assicurandogli solo un milione nelle successive tre stagioni. Per il momento è impossibile immaginare una squadra che investa capitale (che sia umano o di scelte future) per prendere Porter, anche con una compensazione al draft. Perché, per quanto il talento sia indiscutibile, Porter Jr. non è una risorsa ma come minimo un’incognita bella grossa per chiunque lo abbia in rosa.

I guai giudiziari di Porter e le scelte di Houston

Porter è comparso martedì in un tribunale di New York. L’accusa è di due reati di violenza domestica a seguito di un’aggressione ai danni della sua ragazza – l’ex giocatrice WNBA Kysre Gondrezick. Porter l’avrebbe lasciata sanguinante da un profondo taglio sul viso e con una vertebra del collo fratturata, ha dichiarato il giudice. Secondo la denuncia penale, Porter avrebbe colpito più volte Gondrezick con un pugno chiuso mentre lei dormiva, per poi metterle le mani attorno al collo e tentare di strangolarla. Alla fine Gondrezick è scappata nel corridoio, dove la sicurezza dell’hotel è intervenuta e ha chiamato la polizia.

L’esito più probabile è che i Rockets rinuncino a Porter, anche se la lega e la squadra potrebbero decidere di aspettare che la situazione legale si risolva prima di prendere provvedimenti. L’anno scorso Miles Bridges è stato lontano dagli Hornets per tutta la stagione in seguito all’arresto e al patteggiamento per violenza domestica (anche se tornerà con la squadra al training camp). Al momento è difficile immaginare che Porter venga scambiato. O che rimetta piede su un campo NBA.

