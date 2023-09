NBA 2023/2024: chi sono i favoriti per il premio MVP della Regular Season?

Con l’avvio di una nuova competizione, in tutti i principali sport, ricomincia non soltanto tutto il grande processo mediatico che genera grande attenzione da parte dei fan e spettatori, ma anche l’insieme di pronostici e di interrogativi a proposito di chi vince e chi perde. Come osservato a seguito della nuova stagione del campionato italiano, i pronostici serie a di oggi mostrano già una nuova tendenza e certezze che potrebbero essere confermate o negate nel corso della stagione; stesso dicasi anche della NBA, per cui ci si interroga a proposito di quali sono i cestisti che potrebbero vincere il premio MVP della Regular Season. Ma chi sono?

Nikola Jokic

Nel partire con una disamina di chi sono i favoriti per la vittoria del premio MVP della Regular Season in NBA 2023/2024, non si può non considerare il serbo Nikola Jokic, giocatore che ha ottenuto il premio MVP delle Finals e che viene dalla vittoria dell’anello con i suoi Denver Nuggets. Nella scorsa stagione il serbo, che veniva da un back to back nelle due precedenti, non è stato premiato con il terzo MVP della sua carriera, ma i Nuggets appaiono ancora quella corazzata che ha vinto l’anello e che, a meno di clamorose sorprese, difficilmente cederà il passo alle altre squadre. Il centro serbo resta sempre lo stesso sia per qualità che per talento.

Giannis Antetokoumpo

Così come osservato per quanto riguarda il centro serbo Nikola Jokic, anche per Giannis Antetokoumpo c’è da poco da discutere a proposito della qualità e dell’estremo talento del giocatore, che da sempre si è espresso al massimo delle sue capacità, superando anche alcuni limiti nel corso della sua carriera. The Greek Freak non ha partecipato ai Mondiali FIBA per prepararsi al meglio per la prossima stagione NBA e, qualora i Bucks dovessero riuscire ad avere un record positivo, rispetto all’ultima stagione piuttosto deludente per la squadra, Antetokoumpo sarebbe sicuramente l’indiziato numero uno per la vittoria finale del premio.

Luka Doncic

I Mondiali FIBA hanno mostrato un Luka Doncic in grande spolvero, nonostante il nervosismo spesso manifestato in campo, oltre che in grande condizione fisica durante tutte le partite giocate. Il talento del cestista sloveno dei Dallas Mavericks non è stato mai messo in dubbio, ma la vittoria di un MVP richiede una serie di fattori che interessano anche il rendimento della squadra e la continuità nel corso della stagione. Partire con il piglio fisico giusto sicuramente aiuterà Doncic, che potrà ancora giovare della vicinanza in campo con Kyrie Irving in una squadra che ha bisogno di riscattare l’ultima, difficile, stagione in cui non c’è stato neanche l’accesso ai playoff.

Kevin Durant

Per quanto esistano altri nomi che potrebbero essere citati, relativamente alla possibile vittoria del premio MVP, Kevin Durant è l’ultimo nome che si offre a tal proposito. Il motivo è determinato dal fatto che i Phoenix Suns hanno tentato un vero e proprio all-in con l’ingaggio di Bradley Beal, che si affianca allo stesso KD, oltre che a Booker e a DeAndre Ayton. Nonostante il reparto piuttosto folto, lo scorer puro resta l’ex stella di Golden State Warriors e Brooklyn Nets, che potrebbe sfruttare l’ultima grande stagione della sua carriera per tentare di vincere il premio MVP e di inseguire l’anello con un’altra squadra. A Durant è ancora legata la narrativa di vittorie in carriera che sono arrivate solo con un super team e, nonostante la grande presenza di stelle, una vittoria con i Suns sarebbe sicuramente l’ultima grande parentesi di uno dei cestisti più impattanti di sempre in NBA.

Leggi Anche:

NBA, Kevin Porter Jr. arrestato per il tentativo di aggredire la sua ragazza

Mercato NBA, gli Spurs tagliano Cameron Payne

NBA, Board of Governors: in settimana voto su linee guida load management