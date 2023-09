NBA, Baron Davis su LaMelo Ball: “Il suo potenziale è illimitato”

LaMelo Ball ha da pochi mesi firmato l’estensione contrattuale che lo legherà a Charlotte per i prossimi 5 anni sulla base di 260 milioni di dollari. E’ diventato il primo rookie nella storia della franchigia a firmare un max contract.

Nel corso di un’intervista per “HoopsHype”, il due volte All-Star Baron Davis ha parlato del playmaker degli Hornets e del suo potenziale:

“Il suo potenziale non ha limiti. Nessuno sa quale sia il suo limite. Ha delle caratteristiche che hanno solo i migliori della storia. Ha personalità, visione di gioco, cuore ed è clutch. E’ molto intelligente. Ha un QI molto elevato. Ormai è alto 2.06m, sono stato vicino a lui. E’ uno che considera il basket come un’arte. Il basket è come uno strumento musicale per lui.”