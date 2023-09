NBA, gli Oklahoma City Thunder svelano i piani per una nuova arena

La città di Oklahoma City ha terminato il progetto per la costruzione di una nuovo palazzetto per i Thunder. L’annuncio è arrivato proprio da parte della città, che ha comunicato anche l’impegno dei Thunder ha giocare nella nuova arena per i prossimi 25 anni. Una volta costruita, ospiterà i Thunder oltre il 2050. Il costo del progetto sarà di almeno 900 milioni di dollari. La proprietà dei Thunder si è impegnata a contribuire per 50 milioni, mentre il resto del finanziamento arriverà attraverso una tassa temporanea dei cittadini. Il sindaco della città David Holt ha detto:

“In questa discussione molto pubblica che è avvenuta nell’ultimo anno, gli abitanti di Oklahoma City mi hanno espresso due desideri: il primo è di tenere i Thunder il più a lungo possibile in città, il secondo è di non accrescere le tasse se può essere evitato. Siamo riusciti a raggiungere entrambi gli obiettivi con questo piano, ed è davvero una doppia vittoria per noi. Forse l’aspetto più importante dell’accordo è la durata: il periodo è doppio rispetto al 2008 e terremo così i Thunder a OKC fino a oltre il 2050. Per un’altra generazione riusciremo a mantenere l’impatto economico e i benefici sulla qualità della vita che abbiamo avuto ospitando una squadra così importante. E’ un investimento che si ripaga molte volte nel corso del tempo”

La città ha rilasciato anche uno studio in cui viene stimato in 600 milioni di dollari l’impatto economico annuale dei Thunder, che creano 3000 posti di lavoro. I Thunder giocano al Paycom Center dal 2008, anno dell’arrivo della franchigia in città da Seattle. L’accordo per rimanere in città è già scaduto, ma presto le parti ne sigleranno un altro che legherà i Thunder a OKC per almeno 25 anni. Grande merito va al progetto della nuova arena, che sarà aperta a partire dalla stagione 2029-30.

