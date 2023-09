NBA Board of Governors: in settimana voto su linee guida load management

La gestione dei carichi di lavoro, di fronte a un calendario sempre impegnativo come quello della stagione regolare NBA, è da qualche anno al centro della discussione. Ne va dello spettacolo, dei ricavi e della credibilità stessa della lega. Secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, in settimana è in programma un serrato confronto in seno al Board of Governors NBA.

Load management: contromisure NBA allo studio

Sul tavolo la votazione riguardante nuove linee per il load management, con particolare attenzione a incroci e match di cartello in tv nazionale. Stando alle anticipazioni, una squadra non potrebbe far riposare due stelle in occasione della stessa partita. Per star player, status di stella, s’intende nello specifico un giocatore che sia stato All-Star o parte dei quintetti All-NBA nel corso delle ultime tre stagioni. Previste multe a salire, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN: si va da 100.000 dollari per la prima violazione fino a 1.250.000 dollari in caso di situazioni ripetute. Dettagli in via di definizione, ma nella giornata di mercoledì ne sapremo con ogni probabilità di più.

