Novak Djokovic vince gli US Open 2023 e tributa Kobe Bryant con la vittoria del 24° titolo Slam

Dopo aver conquistato il suo 24esimo titolo slam vincendo gli US Open 2023, Novak Djokovic ha reso omaggio alla leggenda dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant. Djokovic ha infatti indossato una maglietta con la scritta “Mamba Forever” con una foto di lui e Bryant sul fronte e il numero 24 di Bryant sul retro.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Il serbo è stato ancora una volta dominante all’interno degli ultimi US Open (quarto titolo a New York per lui, ndr), dopo aver sconfitto Daniil Medvedev in tre set all’Arthur Ashe Stadium. Ora il suo obiettivo è quello di riconquistare il numero 1 della classifica scavalcando Carlos Alcaraz.

