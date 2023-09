Charlotte Hornets, serate NBA speciali per Baron Davis e Gerald Wallace

Nel corso della stagione NBA 2023-2024, quella del 35º anniversario dalla fondazione della franchigia, gli Charlotte Hornets hanno programmato otto serate speciali (Anniversary Night games).

I dettagli delle serate di celebrazione Hornets

Come si apprende dal comunicato diffuso dalla squadra, nel calendario rientrano anche due serate di celebrazione – 18 novembre e 10 febbraio – dedicate rispettivamente a Baron Davis e Gerald Wallace.

Davis, 3ª scelta assoluta al Draft NBA 1999, giocò in North Carolina per tre stagioni, chiuse con altrettante qualificazioni ai Playoff e due convocazioni All-Star, prima del trasferimento della squadra a New Orleans. Gerald Wallace appartiene invece a una fase diversa della storia NBA a Charlotte, quella iniziata nel 2004 con l’expansion team, squadra allora denominata Bobcats.

In ognuna delle Anniversary Nights gli Charlotte Hornets vestiranno le canotte Classic, che richiamano le divise da gara indossate tra il 1997 e il 2002.

