Partite NBA in tv nazionale: Warriors al top nel 2023-2024, balzo Spurs | Classifica

Draft prima e free agency poi accompagnano il lungo e talvolta estenuante periodo di attesa verso la nuova stagione NBA. L’annuncio del calendario NBA 2023-2024, come di consueto svelato attorno a metà agosto, ci ha già fornito uno spaccato di quelle che saranno le squadre più seguite. Mercati principali a parte – Los Angeles, New York, San Francisco e via dicendo – è interessante notare come cambia anno dopo anno, sulla carta, la geografia mediatica della lega. Di seguito la graduatoria con il numero di partite previste per ciascuna squadra NBA in tv nazionale.

Classifica squadre con più partite su ESPN, ABC, TNT, NBA TV

Fonte: Brett Siegel

Leggi anche:

Suns: Frank Vogel non ha ancora scelto il quintetto di Phoenix

Mercato NBA, Kevin Knox torna a Portland: contratto annuale

Charlotte Hornets, serate NBA speciali per Baron Davis e Gerald Wallace