La Germania ha portato a termine una striscia clamorosa ai mondiali di basket 2023. I tedeschi hanno vinto il torneo FIBA per la prima volta nella loro storia, confermando la crescita del loro movimento cestistico. Qualcosa di realmente inaspettato, ma non troppo, considerando l’ultimo piazzamento ai mondiali in Cina nel 2019 quando la Germania non riuscì a superare nemmeno la prima fase a gironi.

Dennis Schroder, chi è l’MVP della Germania

Dopo una lunga stagione in NBA, Dennis Schroder è riuscito a fare la differenza anche nella FIBA World Cup, guidando i suoi a suon di punti e assist. Lo sappiamo, il basket è uno degli sport più duri sia in allenamento che durante i match, per questo è fondamentale un apporto extra di proteine di qualità, come quelle che vengono fornite dalle proteine in polvere del siero del latte, e bisogna bilanciare bene anche i carboidrati, le vitamine, i sali minerali, e così via.

Il playmaker nella sua ultima stagione NBA ha vestito la canotta dei Los Angeles Lakers, ben figurando nella compagine guidata da LeBron James. In offseason, però, il tedesco ha deciso di non fare rientro in California per firmare un buon contratto con i Toronto Raptors che a questo punto sperano di aver fatto una buona presa.

Chi sono gli altri giocatori NBA della Germania

La nazionale tedesca, però, non conta solo Schroder come talento in NBA. Ci sono anche i fratelli Wagner che hanno mostrato tutto il loro valore. Mo Wagner, peraltro, in estate ha confermato il suo impegno con gli Orlando Magic, così come Franz. Oltre a loro due, Daniel Theis – visto a più riprese con i Boston Celtics – che negli ultimi anni sta faticando a trovare il suo posto nel mondo a stelle e strisce. Si tratta di una squadra piena di stelline che nel corso degli anni possono svilupparsi ulteriormente, contando che Schroder è nel pieno della sua maturità cestistica a 30 anni compiuti.

E tra meno di 365 giorni ci saranno le Olimpiadi di Parigi 2024 dove la Nazionale tedesca avrà certamente le attenzioni di tutte le avversarie, Team USA compresa. Gli americani, stavolta, dovrebbero portare le sue stelle migliori: da LeBron James a Stephen Curry, passando per Kevin Durant. La storia potrebbe cambiare, soprattutto dopo la lezione subita dalla Germania nella semifinale di venerdì scorso.

