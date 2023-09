NBA, i Lakers firmano quattro giocatori a contratti Exhibit 10

I Los Angeles Lakers hanno annunciato le firme di quattro giocatori a contratti Exhibit 10, cioè minimi salariali con minori garanzie in caso di taglio dal roster. Si tratta di Vincent Valerio-Bodon, Damion Baugh, Bryce Hamilton e Scotty Pippen Jr.

Valerio-Bodon, ala grande classe 2001, ha recentemente giocato 30 partite per il Sopron KC della lega ungherese. Ha tenuto una media di 8.2 punti, 4.1 rimbalzi e 1.8 assist, tirando il 50.3% dal campo e il 41.2% da tre punti. Ѐ comparso in una partita della NBA 2K24 Summer League 2023 a Las Vegas con i Boston Celtics, registrando 13 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e una stoppata.

Baugh, guardia classe 2000, ha trascorso le ultime quattro stagioni tra TCU e l’Università di Memphis. Nella sua ultima stagione in Texas, Baugh ha registrato 12.6 punti, 4.7 rimbalzi, 5.8 assist e 1.8 rubate di media, guadagnandosi il riconoscimento di All-Big 12 Second Team. Ha concluso la stagione al terzo posto nella conference per assist totali (169) e al 13° posto nella NCAA per assist a partita (5.8).

Hamilton, guardia classe 2000, ha già giocato come rookie per i South Bay Lakers, la squadra di G League affiliata ai gialloviola. Il ruolino di marcia recita: 14.1 punti, 4.6 rimbalzi e 2.1 assist. Il nativo di Pasadena, in California, ha giocato quattro stagioni collegiali a UNLV a Las Vegas. Il suo career-high di 21.8 punti a partita da senior era il miglior dato di tutti i giocatori della conference. Hamilton ha fatto parte per tre volte consecutive della squadra All-Mountain West, incluse due selezioni in prima squadra nel 2019-20 e nel 2021-22.

Come rookie nel 2022-23, Pippen Jr. ha preso parte a 19 partite di regular season della NBA G League per i South Bay Lakers, con medie di 21.4 punti, 4.1 rimbalzi, 5.6 assist e 1.6 rubate a partita. Il 22enne ha giocato nel Rising Stars Game 2023 durante l’NBA All-Star Weekend. Ѐ stato nominato NBA G League Player of the Week il 19 dicembre. Inoltre, nella scorsa stagione ha partecipato a sei partite con i Los Angeles Lakers, con una media di 2.3 punti in 5.3 minuti.

