Mondiali basket 2023, Steve Kerr: “Non siamo più nel 1992”

Come è ormai noto, team USA ha subito una dura sconfitta nelle semifinali dei mondiali di basket 2023 contro la Germania per 111-113. Questa disfatta rappresenta ormai la seconda occasione consecutiva in cui gli americani non riescono ad agguantare neppure la medaglia d’argento. Nonostante gli statunitensi fossero i grandi favoriti, coach Steve Kerr non appare così sorpreso dalla debacle dei suoi.

Intervenuto al termine della partita, ecco come si è espresso ai microfoni:

“Ormai non siamo più nel 1992. Il gioco della pallacanestro si è globalizzato negli ultimi anni. Basti pensare agli ultimi vincitori del premio di MVP, per la maggioranza europei. Il livello del gioco e la competizione sono cresciute a livello esponenziale. Rispetto al passato, dunque, non è più così scontato vincere un’Olimpiade oppure un mondiale”

Come ha espresso il coach dei Golden State Warriors, i tempi in cui team USA vinceva ogni partita con 40 punti di scarto e i giocatori avversari scattavano foto con i propri idoli sono ben lontani. Basti pensare che molti dei giocatori tedeschi protagonisti giocano nella NBA. Fra questi vi sono il neo-acquisto dei Toronto Raptors Dennis Schroeder, Franz Wagner, ma anche Daniel Theis e Mo Wagner.

Nonostante team USA non avesse a disposizione i migliori giocatori della lega, ben quattro dei componenti del roster hanno disputato un All-Star Game. Per questo le aspettative riposte erano molto più elevate. Staremo a vedere se riusciranno a rifarsi durante le Olimpiadi previste per il prossimo anno a Parigi.

