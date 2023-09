NBA, Marc J. Spears su Ben Simmons: “Il suo atteggiamento è cambiato”

Nelle ultime stagioni Ben Simmons ha fatto parlare di sé maggiormente per ciò che ha commesso fuori dal campo piuttosto che per le prestazioni messe a segno sui parquet NBA. L’australiano nelle ultime due stagioni ha giocato solamente 42 partite a causa delle sue vicissitudini extra campo con i Philadelphia 76ers e dei vari infortuni alla schiena che gli hanno impedito di scendere in campo con i Brooklyn Nets.

Ma secondo Marc J. Spears di Andscape, che ha recentemente intervistato Ben Simmons, il 27enne si sarebbe finalmente liberato dei problemi alla schiena e sarebbe pronto a presentarsi al traninig camp dei Nets al 100%.

Spears, durante l’intervista, ha notato un cambiamento significativo nell’atteggiamento di Simmons rispetto agli ultimi anni:

“La sicurezza e lo stile che aveva (durante l’intervista) sono certamente molto diversi da quelli che abbiamo visto da lui negli ultimi due anni. Simmons mi ha detto di non essere mai stato così sano come in questo momento”.

Spears ha continuato svelando un aneddoto raccontatogli dallo stesso Ben Simmons:

“Una cosa che ha sottolineato quando siamo andati a mangiare un boccone a Miami è stata: ‘Ehi, ho guidato qui e la schiena non mi ha fatto male. Un anno fa, la gente doveva accompagnarmi. Non riuscivo nemmeno a stare fermo’. Ed ha continuato dicendo che ha smesso di soffrire e vorrebbe tornare ad essere un All-Star”.

I Brooklyn Nets senza l’apporto dell’australiano sono riusciti ad arrivare comunque ai Playoff lo scorso anno, venendo poi eliminati in 4 gare al primo turno dai Philadelphia 76ers.

Vedremo se con un Ben Simmons integro in campo i newyorkesi riusciranno a migliorare quanto fatto nella scorsa stagione.

