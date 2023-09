NBA, brutte notizie per i Pelicans: infortunio al menisco per Trey Murphy

Non arrivano buone notizie in casa New Orleans Pelicans. Durante un allenamento Trey Murphy III ha subito un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Lo ha riportato Adrien Wojnarowski, famoso insider di ESPN, aggiungendo anche che esami ulteriori sveleranno l’entità del danno. Soprattutto è ancora da chiarire se l’ala piccola dei Pelicans dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, che allungherebbe considerevolmente i tempi di recupero.

Una procedura chirurgica al menisco costringerebbe Murphy a non poter scendere in campo per i primi mesi della regular season. Senza l’intervento i tempi di recupero sarebbero molto minori: Murphy inizierebbe subito il suo percorso riabilitativo e potrebbe tornare in campo nel giro di sei o otto settimane.

L’anno scorso Murphy ha giocato un’ottima stagione con la maglia dei Pelicans. Alla sua seconda annata in NBA (è stato scelto al Draft 2021 con la 17esima chiamata), Murphy ha fatto dei grandi passi in avanti, facendo vedere delle prestazioni da futuro All-Star. Ha giocato 79 partite, di cui 65 da titolare, durante la regular season, e ha viaggiato a una media di 14.5 punti, 1.4 assist e 3.6 rimbalzi.

Tutti i suoi numeri sono migliorati dalla stagione da rookie, e ha tirato con il 48,4% dal campo e il 40,6% da tre. Secondo i dati di Second Spectrum, è stato il quinto miglior giocatore della lega in situazioni di catch&shoot. La pericolosità da fuori e le buone prestazioni anche nella metà campo difensiva lo hanno reso un giocatore molto completo, di cui i Pelicans non possono fare a meno. Per questo la sua perdita è molto importante per NOLA, che cercherà di recuperarlo il prima possibile per riaverlo subito in campo.

