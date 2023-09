Mercato NBA, i Sixers firmano David Duke

I Philadelphia 76ers si muovono sul mercato, e firmano David Duke Jr. con un contratto Exhibit 10. Lo ha riportato Gina Mizell di The Philadelphia Inquirer. Diventano così due i giocatori aggiunti a roster dai 76ers nelle ultime ore, dopo che avevano già annunciato la firma di Danny Green. Per Green si tratta di un ritorno a Phila, dove aveva già giocato tra il 2020 e il 2022, mentre per Duke sarà la prima esperienza con la maglia dei Sixers.

David Duke è arrivato in NBA nel 2021, dopo tre anni di college a Providence. Non è stato chiamato al Draft di quell’anno, ma i Nets gli hanno offerto un two-way contract con cui ha giocato nel team di sviluppo – i Long Island Nets – e ha fatto il suo esordio nella lega maggiore. Durante la stagione 2021-22 Duke ha giocato 22 partite in NBA, di cui sette da titolare, con una media di cinque punti e tre rimbalzi in 15 minuti di utilizzo sul parquet. Anche nell’ultima stagione ha giocato a Brooklyn, ed è sceso in campo in 23 partite. E’ partito sempre dalla panchina, ha segnato quattro punti di media con il 46% di tiro dal campo.

I giocatori con il contratto Exhibit 10 possono partecipare al training camp per cercare di guadagnare un posto a roster a inizio stagione. Le squadre NBA possono avere 15 giocatori a roster, ma il numero arriva a 20 per il training camp. Il contratto Exhibit 10 ha la durata di un anno e non è solitamente garantito. In caso di taglio, le squadre devono però corrispondere ai giocatori un bonus che va dai 5000 ai 50000 dollari se rimangono nel team della G League.

La scorsa stagione Duke ha giocato spesso nella lega di sviluppo. E’ difficile che riesca a guadagnare un posto nel roster di Phila, ma potrebbe accasarsi in G League, ai Delaware Blue Coats, in attesa di fare il grande salto.

