NBA, Charles Barkley va controcorrente: “Una sconfitta di Team USA ai mondiali sarebbe bella”

I mondiali di basket 2023 sono iniziati solamente da qualche giorno, ma Charles Barkley ha già dichiarato di voler vedere vincere una potenziale underdog anziché Team USA. L’opinione dell’ex leggenda NBA degli anni ’90 è chiara: un trionfo da parte di una nazionale ‘minore’, porterebbe giovamento al movimento cestistico internazionale.

È altrettanto chiaro, però, che la compagine statunitense cercherà di conquistare il titolo mondiale dopo la brutta figura della scorsa edizione in Cina. Queste le parole di Barkley sul percorso di Team USA:

“Tutti si comportano come se l’eventuale mancata vittoria ai Mondiali potesse essere la cosa peggiore mai successa nella storia della civilizzazione e io non sono affatto d’accordo: sarebbe bello se vincesse qualcun altro, penso che questo potrebbe aiutare tantissimo la crescita di popolarità del basket in uno di quei piccoli paesi del terzo mondo. Ti immagini se fosse la Francia a vincere? Quanto diventerebbe popolare il basket in Francia?”