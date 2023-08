Mondiali basket 2023, dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Il 25 agosto inizieranno i mondiali di basket 2023 e i tifosi della pallacanestro si chiedono dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Le soluzioni sono tante e note. Bisogna, però, fare un passo indietro e andare a vedere com’è organizzata la FIBA World Cup: si parte da una prima fase a gironi – in cui l’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Le prime due classificate della prima fase (25-30 agosto), si qualificheranno per la seconda fase (in programma tra il 31 agosto e il 3 settembre) in cui vengono organizzati altri quattro gironi da quattro squadre.

Ancora una volta, le prime due di ogni gruppo avanzeranno ai quarti di finale, per l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Chi potrebbe incontrare l’Italia dovesse passare indenne la prima fase? Le prime del gruppo B, ossia due tra Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan.

Gironi mondiali di basket 2023

GRUPPO A

Angola

Repubblica Dominicana

Filippine

ITALIA

GRUPPO B

Sud Sudan

Serbia

Cina

Porto Rico

GRUPPO C

USA

Giordania

Grecia

Nuova Zelanda

GRUPPO D

Egitto

Messico

Montenegro

Lituania

GRUPPO E

Germania

Finlandia

Australia

Giappone

GRUPPO F

Slovenia

Capo Verde

Georgia

Venezuela

GRUPPO G

Iran

Spagna

Costa d’Avorio

Brasile

GRUPPO H

Canada

Lettonia

Libano

Francia

Dove vedere i mondiali di basket 2023 in diretta TV e streaming

Le soluzioni per assistere in diretta alle partite dei mondiali di basket 2023 sono tante. La diretta TV sarà visibile in chiaro sulla Rai (il canale dovrebbe essere Rai 2), oppure su Sky Sport. Molteplici le varianti lato streaming con tante piattaforme da poter utilizzare, ossia DAZN, SkyGO, NowTV e RaiPlay.

