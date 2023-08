Mercato NBA, i Golden State Warriors interessati a Blake Griffin

Secondo il giornalista Sam Amico di HoopsWire, i Golden State Warriors hanno mostrato interesse nei confronti di Blake Griffin, attualmente free agent in uscita da Boston. L’ex giocatore di Clippers e Pistons ha passato la scorsa stagione con i Boston Celtics, con i quali siglò un contratto di un anno al minimo salariale.

Il giocatore è partito titolare in quintetto per 16 volte a causa degli infortuni di Al Horford e Robert Williams III. Tuttavia, Griffin non è mai stato utilizzato regolarmente da coach Joe Mazzulla durante la regular season, mantenendo medie di 4.1 punti, 3.8 rimbalzi e 1.5 assist a partita.

Il sei volte NBA All-Star, arrivato terzo alle votazioni di MVP nel 2014, è un lontano parente del giocatore esplosivo ammirato ai Clippers. Nonostante ciò, la sua esperienza e il notevole miglioramento del tiro da tre punti possono essere un fattore importante in un possibile futuro in quel di San Fransisco.

Golden State ha già a roster 13 giocatori, facendo sì che ci sia uno spazio ancora libero. Per evitare di andar incontro alla luxury tax eccedendo il salary cap, la scelta di firmare un giocatore dal contratto non eccessivamente oneroso come Griffin pare essere un’ottima scelta. Inoltre, il giocatore potrebbe tornare a giocare con Chris Paul, riformando la coppia che diede spettacolo una decade fa.

Gli Warriors hanno puntato la loro attenzione anche verso ad altri giocatori come Lester Quinones e Jerome Robinson, entrambi in G-League. Dopo aver espresso parole di grande rispetto nei confronti dei Celtics, staremo a vedere presso quale squadra si accaserà Blake Griffin.

