Kobe, una statua lo onorerà fuori dalla Crypto.com Arena

I Los Angeles Lakers renderanno omaggio a Kobe Bryant con una statua davanti all’arena in cui ha giocato quasi tutta la sua carriera. La statua sarà inaugurata l’8 febbraio 2024 alla Crypto.com Arena, ex Staples Center. L’annuncio è avvenuto il 24 agosto, noto come Kobe Day poiché l’ottavo mese e il ventiquattresimo giorno corrispondono ai numeri di maglia di Bryant con i Lakers (8 e 24).

Vanessa Bryant, moglie dell’Hall of Famer, ha annunciato che la statua sarà inaugurata nella Star Plaza prima della partita dei Lakers contro i Denver Nuggets. Kobe diventa così il sesto ex giocatore dei Lakers e il settimo dipendente della squadra ad essere onorato con una statua. Va ad aggiungersi a Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West e Chick Hearn. La decisione è stata comunicata dalla moglie in un video pubblicato sui social:

“Come sapete, Kobe ha giocato tutti i suoi 20 anni di carriera NBA nei Los Angeles Lakers. Da quando è arrivato in questa città e si è unito all’organizzazione, si è sentito a casa sua giocando nella Città degli Angeli. A nome dei Lakers, delle mie figlie e mio, sono così onorato che, proprio nel centro di Los Angeles, di fronte al luogo conosciuto come la casa costruita da Kobe, sveleremo la sua statua in modo che la sua eredità possa essere celebrata per sempre”.

La data dell’inaugurazione, l’ 8/2/24, è un richiamo simbolico: Kobe ha indossato l’8 e il 24 in gialloviola, mentre Gianna, la figlia scomparsa con lui nel tragico incidente in elicottero di tre anni fa, indossava il 2. Jeanie Buss, proprietaria dei Los Angeles Lakers, ha dichiarato giovedì in un comunicato: “Non c’è posto migliore per Kobe per essere onorato con una statua che qui, al centro della nostra città, dove tutti possono celebrarlo e ispirarsi ai suoi incredibili risultati”. A queste parole ha fatto eco anche il general manager dei Lakers Rob Pelinka.

“Lo spirito trascendente di Kobe è sempre e per sempre nei nostri cuori e ci ispira ogni giorno. E ora, con l’inaugurazione di questa potente e bellissima statua, avrà anche una presenza fisica. Un luogo sul terreno consacrato che Kobe ha creato, dove tutti noi possiamo riunirci e rendere onore a un uomo potente e grande”.

