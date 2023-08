Mondiali basket 2023, coach Fernandez presenta il suo Canada: “Talento e sacrificio le chiavi per vincere”

Giornata di ufficialità in extremis per la Nazionale canadese.

Coach Jordi Fernandez, infatti, sfruttando il permesso accordato alla Federazione dell’Acero, ha comunicato agli uffici FIBA la lista definitiva dei suoi convocati con sole ventiquattr’ore di anticipo rispetto all’esordio nel Mondiale, che avrà luogo domani a Giacarta contro la Francia.

Ecco il roster al completo:

Grandi aspettative, dunque, per una Nazionale che può contare su ben sette giocatori NBA. Ne è perfettamente al corrente coach Fernandez, il quale, dopo aver sostituito Nick Nurse lo scorso giugno, sogna di guidare il Canada alla prima medaglia mondiale della sua storia.

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico spagnolo:

“Siamo certi di aver fatto le scelte migliori in vista di questi Mondiali. Dovremo essere molto ambiziosi, anche perché il talento che ci contraddistingue è davvero invidiabile. Vogliamo attaccare nei primi secondi dell’azione, cercando di cogliere impreparate le difese con la nostra rapidità. Ad ogni modo, il vero ingrediente fondamentale per avere successo in queste competizioni è il sacrificio. Qualsiasi forma di egoismo potrebbe costarci carissima”.

Conclude Fernandez:

“Siamo convinti di poter battere qualsiasi Nazionale del tabellone. Arrivare sul podio sarebbe un risultato storico per noi e per il movimento cestistico canadese in generale. Proprio per questo motivo, chiedo ai tifosi di sostenere la squadra e di sognare in grande; abbiamo bisogno di tutto il Paese per vincere e stupire”.