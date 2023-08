Team USA, Steve Kerr: “Vogliamo vincere e divertirci”

Domattina, 25 agosto, ci sarà la prima palla a due della FIBA World Cup 2023. Nella conferenza stampa ufficiale prima della partita contro la Nuova Zelanda del 26 agosto, Steve Kerr ha parlato della sfida che li attende. La missione di Team USA è ovviamente quella di riconquistare il titolo di campioni del mondo dopo il settimo posto del torneo del 2019, il secondo peggior piazzamento nella storia del basket statunitense nella competizione.

“Ci stiamo impegnando e vogliamo vincere, ma qualsiasi cosa succeda, succede, ce ne facciamo una ragione e fa parte della competizione. La pressione è ciò che tu la rendi. Io amo allenare. Amo la pressione o come vogliamo descrivere la competizione. Essere uno sportivo significa anche accettare il fatto di poter perdere. Il fattore determinante è l’impegno, l’approccio e l’affiatamento”.

Ha poi aggiunto Kerr:

“Mi piace far parte di una squadra. Cercare di costruire qualcosa e avere qualcosa per cui lottare insieme. Il bello dello sport è che nessuno morirà. Noi gareggeremo, giocheremo il più possibile, cercheremo di vincere una medaglia d’oro. Se non ci riusciamo, ci saranno molte critiche e ci sta bene. Ma il nostro approccio è che questo è incredibilmente divertente, siamo incredibilmente fortunati a poterlo fare, a poter competere”.