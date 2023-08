Mondiali basket 2023, Austin Reaves commosso dall’accoglienza filippina: “Questo popolo vive per il basket”

Team USA sbarca nelle Filippine.

La Nazionale di pallacanestro più iconica al mondo nella cornice cestistica più viscerale del pianeta.

Benché esso si configuri evidentemente come un accoppiamento dettato più da esigenze logistiche e commerciali che non da ideali romantici, la suggestività del risultato resta notevole. L’euforia che rende unica Manila, infatti, è tale da procurare le vertigini perfino a chi ha il privilegio di giocare ogni sera di fronte a ventimila persone in visibilio. A giudicare dalle parole degli atleti, quella che si respira nell’arcipelago non è soltanto passione; si tratta piuttosto di genuina devozione, per il basket prima ancora che per i suoi interpreti più celebri.

Di seguito, le parole di Austin Reaves, una dei testimoni privilegiati dell’ondata di entusiasmo:

“Questo popolo vive per il basket. Un giorno mi piacerebbe recarmi in incognito nelle periferie, nei campi o addirittura nelle risaie di questo Paese, così da poter vedere i Filippini, sempre entusiasti, alle prese con una palla e due ferri sui terreni più impraticabili, a qualsiasi ora del giorno. Giocare a Manila sarà un’esperienza professionale irripetibile e io non vedo l’ora di scendere in campo”.

Conclude Reaves:

“Spesso noi professionisti sottovalutiamo l’aspetto genuino del Gioco e ci facciamo irretire da statistiche, contratti e spot commerciali. Proprio per questo motivo, un’esperienza come la Coppa del Mondo, vissuta qui per giunta, veicola certamente l’opportunità di riscoprire la genuinità della pallacanestro. Sarà come ingerire un antidoto contro tutti gli agenti esterni che ormai speculano sul nostro sport”.

