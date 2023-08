I New York Knicks denunciano i Toronto Raptors per furto di informazioni riservate

I New York Knicks hanno citato in giudizio i Toronto Raptors e diversi membri della loro organizzazione, secondo quanto riportato da Ian Begley di SNY. Al centro della causa c’è l’ex dipendente dei Knicks Ikechukwu Azotam, che Toronto ha assunto nella scorsa stagione. La causa sostiene che Azotam “si sia procurato e abbia divulgato illegalmente informazioni riservate“, rubandole ai Knicks al momento di lasciare la squadra e condividendole poi con i Raptors. Questi file includerebbero rapporti sulla frequenza di gioco, un libro di preparazione per la stagione 2022-23, file e materiali di scouting video e altro ancora.

Azotam lavorava a New York come assistente coordinatore video. Il reclutamento da parte di Toronto è iniziato a giugno e si è concluso a luglio, motivo per cui nella causa si sostiene che “Toronto abbia cospirato per utilizzare la posizione di Azotam come insider dentro le strutture dei Knicks per incanalare informazioni ai Raptors per aiutarli a organizzare, pianificare e strutturare il nuovo staff di coaching e video operations” sotto il nuovo coach Darko Rajakovic.

La causa sostiene che i Raptors “abbiano ordinato ad Azotam di abusare del suo accesso all’abbonamento dei Knicks a Synergy Sports per creare e poi trasferire ai Raptors oltre 3.000 file che consistono in informazioni e dati video”. Synergy Sports è uno strumento di video e analisi spesso utilizzato dalle squadre.

In seguito alla notizia, i Raptors hanno rilasciato questa dichiarazione:

“MLSE e i Toronto Raptors hanno ricevuto una lettera da MSG giovedì della scorsa settimana che portava alla nostra attenzione questa denuncia. MLSE ha risposto prontamente, chiarendo la nostra intenzione di condurre un’indagine interna e di collaborare pienamente. Non è stata informata del fatto che una causa sia stata intentata. L’azienda nega fermamente qualsiasi coinvolgimento nei fatti denunciati. MLSE e i Toronto Raptors si riservano ulteriori commenti fino a quando la questione non sarà risolta in modo soddisfacente per entrambe le parti”.

A causa delle possibili violazioni legali in gioco, i Knicks potrebbero chiedere l’intervento del tribunale e non limitarsi a una gestione interna alla lega.

