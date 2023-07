Hall of Fame 2023: alla cerimonia Popovich sarà accompagnato dal trio Ginobili-Duncan-Parker

Sabato 12 agosto la Naismith Basketball Hall of Fame si arricchirà di 11 nuovi nomi. La cerimonia di introduzione sarà tenuta nella Symphony Hall di Springfield, Massachussets, “il luogo di nascita del basket”. Ai nuovi membri, della cosiddetta ‘classe 2023’, è stato richiesto di scegliere dei giocatori già presenti nella Hall of Fame come accompagnatori e presentatori durante la serata. Per questo, alla cerimonia è prevista la presenza di 45 Hall of Famers, compresi tutti i presentatori.

La 2023 Hall of Fame Class e i presentatori da loro scelti

Dirk Nowitzki, che ha ben poco bisogno di presentazioni. Sarà accompagnato dagli ex compagni di squadra a Dallas Jason Kidd (Classe del 2018) e Steve Nash (‘18).

Dwyane Wade, vale quanto sopra per Nowitzki. Sarà presentato da Allen The Answer Iverson (‘16)

Gregg Popovich, accompagnato da David Robinson (‘09), Manu Ginobili (‘22), Tim Duncan (‘20) e Tony Parker (‘23).

Pau Gasol, presentato da Toni Kukoč (‘21), ex giocatore dei Chicago Bulls.

Tony Parker, accompagnato dal resto del Big Three: Manu Ginobili (‘22) e Tim Duncan (‘20).

David Hixon, storico allenatore dell’Amherst College, militante nella Division III NCAA. Ritiratosi nel 2019 dopo 42 anni sulla panchina della squadra, ha a referto 43 vittorie su 63 partite durante la March Madness. Sarà presentato da Jim Calhoun (‘05), sotrico allenatore di UConn con cui ha vinto 3 National Championships, e John Calipari (‘15), head coach di Kentucky.

Gene Bess, che alla guida del Three Rivers Community College di Poplar Bluff, Missouri, ha vinto 1300 partite. Sarà accompagnato da Chris Bosh (‘21), John Calipari (‘15) e Roy Williams (‘07), storico coach di North Carolina e Kansas.

Gene Keady, ex allenatore di Purdue, sarà presentato da Jerry Colangelo (‘04), ex proprietario dei Phoenix Suns, e Tom Izzo (‘16), allenatore da circa 30 anni di Michigan State..

Jim Valvano, ex allenatore di North Carolina State, accompagnato da John Calipari (‘15).

L’intero Team USA femminile delle Olimpiadi di Montreal 1976. Furono la prima squadra statunitense femminile a partecipare al torneo olimpico di basket. Persero solo in finale contro l’Unione Sovietica. A presentare ci saranno Ann Meyers (1993) e Nancy Lieberman (1996), due delle giocatrici facenti parte della spedizione a stelle e strisce.

Gary Blair, ex head coach della squadra femminile di Texas A&M. Sarà accompagnata da Teresa Weatherspoon (‘19) e Van Chancellor (‘07).

Becky Hammon, nota ex assistente di popovich ai San Antonio SPurs e ora head coach delle Las Vegas Aces in WNBA. Sarà accompagnata da Sheryl Swoopes (‘16), prima giocatrice a firmare con una squadra della massima serie femminile, e Teresa Weatherspoon (‘19).

