NBA, Kawhi Leonard sarà pronto per l’inizio del training camp

Tyronn Lue si trova in questo momento a Las Vegas, dove collabora con il Team USA per i Mondiali che inizieranno alla fine di agosto. Durante una sessione coi media, però, non ha esitato a rispondere a una domanda sulla condizione di Kawhi Leonard. La stella dei Clippers sta recuperando da un infortunio al ginocchio che lo ha escluso dagli ultimi Playoff. Secondo Lue, Kawhi sta recuperando benissimo, e sarà pronto per il prossimo training camp.

Nell’ultima postseason Kawhi era stato protagonista di due ottime partite nella serie contro i Phoenix Suns. Non era sceso però in campo in Gara 3, per un infortunio al ginocchio che si sarebbe poi rivelato una lesione al menisco. Non ha giocato le ultime tre partite della serie, finita anzitempo a favore dei Suns.

Durante il mese di giugno Lawrence Frank, president of basketball operations dei Clippers, aveva detto che Leonard si era sottoposto a un’operazione chirurgica:

“E’ stata una procedura minimale, molto veloce, ed è andata alla grande. Ci ha messo otto settimane a recuperare dall’operazione e a ritornare in campo. Siamo molto fortunati che si sia trattato solo di un’operazione poco invasiva”

Kawhi Leonard doveva pronto e al 100% per l’inizio della stagione, ma Lue ha detto che il suo giocatore ha bruciato i tempi di recupero e sarà in piena forma già al primo giorno di training camp. Ovviamente lo staff dovrà stare attento a non metterlo nuovamente sotto sforzo, ma le parole dell’head coach sono rassicuranti.

Questa è un’ottima notizia per i Clippers, che nei quattro anni di Leonard lo hanno visto poco in campo, soprattutto in regular season. Quest’anno la squadra di Los Angeles è quasi al capolinea, e per Kawhi e Paul George è una delle ultime, se non l’ultima, occasioni per provare a vincere il primo titolo della storia della franchigia.

