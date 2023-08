Steve Kerr su Team USA: “Possiamo perdere se non nascondiamo due difetti”

Team USA si sta avvicinando ai mondiali di basket 2023 con i favori del pronostico e con una serie di test interessanti. Dopo aver battuto la Spagna negli scorsi giorni, la compagine americana ha regolato nella notte anche la Germania con il punteggio di 99-91. Non uno stra-dominio come potrebbe essere lecito pensare, ma un buonissimo livello di basket. Ci sono ancora un paio di difetti da correggere che potrebbero portare Team USA ad essere in difficoltà con le big presenti ai mondiali. Coach Steve Kerr lo sa e lo ha fatto presente anche in conferenza stampa:

“Mi preoccupano i rimbalzi e le palle perse, se riusciamo a mantenere in parità il numero dei possessi giocati, allora mi sento di dire che abbiamo buone possibilità di vincere contro chiunque. Se gli avversari trovano il modo di guadagnare qualche possesso in più, però, ci possono battere. Se loro forzano molte palle perse su cui noi non stiamo attenti e magari non tagliamo fuori a rimbalzo, possiamo perdere. Non è certo un segreto, i ragazzi in squadra lo sanno bene”

Leggi Anche:

Svelato il calendario NBA per la stagione 2023-2024: tutte le partite in programma

NBA Cup, a Ferragosto la programmazione del torneo di metà stagione