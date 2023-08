NBA, Chris Paul arriva ai Golden State Warriors. Steve Kerr: “Uno dei migliori di sempre”

Chris Paul è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors da ormai almeno un mese e la fibrillazione all’interno del roster dei californiani è alta. Questo perché la compagine allenata da Steve Kerr potrà vantare del talento di Stephen Curry nel ruolo di play, con un backup davvero clamoroso, ossia l’esperienza di CP3. Il giocatore classe 1985 poterà agli Warriors tutta la sua dose di instancabile lavoratore, insieme alla sua classe naturale. Ovviamente è alta la felicità da parte di coach Kerr il quale ha parlato in questa maniera dell’arrivo di un atleta di questo calibro:

“Uno dei più grandi giocatori di sempre, che ha alzato il livello di ogni squadra in cui ha militato”

Stesso discorso per Klay Thompson che ha affrontato lo stesso CP3 diverse volte in NBA. La guardia ha riassunto la contentezza in queste parole:

“Ci ho giocato contro tantissime volte, e so quanto voglia vincere. E poi, da tiratore, con lui in campo sono sicuro che avrò almeno un paio di canestri facili a partita”.

Leggi Anche

Warriors, il calendario preseason NBA 2023-2024 di Golden State

Mercato NBA, Anthony Davis firma un maxi rinnovo con i Lakers

Mercato NBA, Los Angeles Lakers: pronto il rinnovo di contratto per Anthony Davis