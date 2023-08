NBA, Harrell rimarrà ai 76ers nonostante l’infortunio

Dopo la conferma della lesione del crociato anteriore e del menisco durante un allenamento individuale, è altamente improbabile che Montrezl Harrell giochi con la canotta di Philadelphia in questa stagione. Questo non significa che la squadra di coach Nick Nurse sia costretta a scaricarlo. Tutt’altro.

Già durante la stagione passata, l’ex centro dei Clippers non aveva visto molte volte il parquet da protagonista. E il grave infortunio ha già chiuso ogni sua speranza per un maggiore ruolo nella rotazione dei 76ers. I primi due centri nella depth chart sono senza dubbio Joel Embiid, MVP in carica, e Paul Reed, che ha rinnovato questa estate. A subentrare nel ruolo di terzo lungo per Nurse ci penserà Mo Bamba oppure, secondo la sempre più comune opzione di small ball, il veteranissimo P.J. Tucker.

Nonostante ciò, Phila non avrebbe la minima intenzione di interrompere la collaborazione con Harrell. Il motivo sarebbe molto semplice, come riporta Keith Pompey del Philadelphia Inquirer. Tenere Harrell a roster ha senso per i Sixers perché aprirebbe molte possibilità sul fronte mercato. In poche parole, lo stipendio del centro diventa una ottima risorsa per possibili futuri scambi. Harrell ha accettato un contratto minimo annuale da 2.9 milioni di dollari con Philadelphia. Una cifra facilmente aggregabile come parte di uno scambio più ampio. Chissà, forse quello che porrà fine alla nuova telenovela James Harden.

