NBA, gli infortuni mandano KO Joel Embiid: stagione finita per il lungo dei 76ers

La stagione dei 76ers si sta davvero trasformando in un fiasco totale, specialmente dopo aver appreso – tramite un comunicato stampa pubblicato dalla franchigia – che Joel Embiid non tornerà in campo per la stagione NBA 2024/2025. Una mezza sorpresa se si considera quanto il ginocchio sinistro dell’MVP lo abbia costretto a diversi stop forzati negli ultimi mesi.

Limitato a sole 19 partite (per una media di 23.8 punti, 8.2 rimbalzi e 4.5 assist), il centro di Philadelphia non potrà più scendere in campo questa stagione e, senza di lui, i compagni di squadra Paul George e Tyrese Maxey cercheranno di aggrapparsi al play-in come meglio possono. Bisogna ricordare che i 76ers sono al 12° posto nella classifica ad Est (20 vittorie – 38 sconfitte), due partite e mezzo lontani dalla Top-10, e che il loro primo giro del Draft 2025 è protetto nella Top-6, altrimenti finirà nelle mani dei Thunder.

Ora, la cosa più importante per Joel Embiid è che guarisca completamente in vista della prossima stagione. Perché l’obiettivo della franchigia resta ovviamente quello di riportare il titolo in Pennsylvania con il trio Embiid-George-Maxey.

