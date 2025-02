NBA, Philadelphia vede tutto nero. Paul George: “Non siamo squadra, zero impegno”

I Philadelphia 76ers non vincono una partita da quasi un mese. L’ultima volta? Il 4 febbraio scorso con la vittoria di misura sui Dallas Mavericks. Dopodiché sono arrivate ben 8 battute d’arresto di fila, in attesa di capire cosa succederà questa notte nel match contro i New York Knicks. In ogni caso, Phila piange lacrime amare, vista anche la condizione di Joel Embiid – il quale lamenta i soliti problemi alle ginocchia – e il posizionamento nella Eastern Conference, con i Playoff NBA sempre più un miraggio.

Dopo aver perso con 32 punti di scarto poche ore fa contro Chicago, Paul George ha parlato in maniera dura di fronte ai giornalisti, cercando di scuotere l’ambiente con opinioni nette:

“Non abbiamo dato segnali di essere una squadra che ha voglia di competere. E parlare di playoff, figurarsi di titolo, onestamente adesso ha veramente poco senso: non abbiamo l’atteggiamento e la costanza di una squadra di quel livello.”

