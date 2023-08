NBA, Ben Simmons sarà in piena forma al training camp dei Nets

Dopo molto tempo, sembra che la situazione Ben Simmons stia ritornando alla normalità. Negli ultimi anni il giocatore australiano, tra infortuni, problemi fisici e psicologici e hold out, ha giocato pochissimo. Nel 2021/22 non è mai sceso in campo, mentre nell’ultima stagione ha giocato 42 delle 82 partite di regular season. Sembra però che il giocatore sia riuscito a ritrovare la forma e la mentalità giusta, e negli ultimi giorni sono arrivate parole rassicuranti dal suo agente, Bernie Lee, che ha detto:

“Ci aspettiamo che sarà presente al training camp fin dal primo giorno e che potrà giocare la regular season senza alcuna limitazione. Anche a livello di salute è in grande forma. In questa estate abbiamo sviluppato un particolare protocollo per lui, con continue misurazioni e obiettivi da raggiungere per essere sicuri che fosse tutto sotto controllo. E vi posso dire che lui ha superato ogni aspettativa”

In una puntata di NBA Today, Marc Spears ha citato una fonte vicina al giocatore. Secondo questa fonte Simmons è nell’ultima fase della preparazione per la prossima stagione, ed è in salute come nel suo ultimo vero anno a Philadelphia. I Nets gli hanno dato molta fiducia, e Simmons sarà la point guard titolare.

In generale c’è un grande ottimismo nell’aria, e l’ambiente Nets non vede l’ora di poter contare su un ottimo giocatore come Ben Simmons. Negli anni a Philadelphia, Simmons aveva certamente mostrato alcuni limiti, ma aveva anche fatto vedere tante cose buone. Non erano mancati i riconoscimenti: due volte All-Defensive First Team nel 2020 e nel 2021, tre partecipazioni all’All Star Game e un inserimento nel terzo quintetto NBA nel 2020. Per Brooklyn sarebbe fondamentale ritrovare quel giocatore.

Leggi anche:

NBA, Anthony Edwards cambia numero: vestirà la 5

Shams Charania: “Miami sta preparando un’offerta di 3 o 4 prime scelte per Damian Lillard”

NBA, nuovo nome per l’arena dei San Antonio Spurs