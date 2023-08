Mondiali FIBA, stop per Ricky Rubio: “Devo occuparmi della mia salute mentale”

L’MVP della scorsa FIBA World Cup ha deciso di allontanarsi dalla nazionale spagnola per prendersi cura della sua salute mentale. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un comunicato in cui ha chiesto la massima privacy:

“Ho deciso di prendermi una pausa dal basket per occuparmi della mia salute mentale. Voglio ringraziare tutto il supporto che ho ricevuto dalla Nazionale spagnola che ha compreso la mia situazione. Questa volta “La Familia” ha più significato che mai. Grazie. Vorrei chiedere che la mia privacy venga rispettata in modo da affrontare questo momento nel miglior modo possibile. Sarò in grado di dare più informazioni quando sarà il momento giusto”