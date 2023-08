Mercato NBA, Anthony Davis firma un maxi rinnovo con i Lakers

I Los Angeles Lakers e Anthony Davis hanno raggiunto un accordo per un rinnovo di tre anni a 186 milioni di dollari. Così Rich Paul di Klutch Sports ha riferito all’insider di ESPN Adrien Wojnarowski. L’accordo di Davis è la più ricca estensione contrattuale nella storia dell’NBA, con una media di 62 milioni di dollari a stagione. Davis, che aveva ancora due anni a 84 milioni di dollari nel suo contratto, poteva firmare il prolungamento triennale entro venerdì. Con il nuovo contratto, l’ala ex Pelicans rimarrà legato alla franchigia gialloviola fino al 2028 per un totale di 270 milioni di dollari.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023