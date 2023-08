NBA, la canotta di Chamberlain delle Finals ’72 sarà venduta per oltre 4 milioni di dollari

La maglia di Wilt Chamberlain delle Finals NBA del 1972 sarà venduta per oltre 4 milioni di dollari in una prossima asta. Lo ha rivelato la società Sotheby’s, uno dei più importanti intermediari di arte e oggetti da collezione al mondo.

Sotheby’s definisce la maglia indossata da Chamberlain nella decisiva gara 5 contro i New York Knicks il cimelio sportivo più prezioso mai apparso sul mercato. L’attuale record di vendita è di 1.79 milioni di dollari nel giugno 2023. Si trattava di una maglia indossata dallo stesso Wilt nella sua stagione da rookie con i Philadelphia Warriors. L’asta, tenuta online, si aprirà il 28 agosto per chiudersi il 27 settembre. La maglia viene offerta insieme a una collezione che la ritrae in riviste, giornali, fotografie, carte collezionabili e altro ancora. Sarà esposta al pubblico presso la galleria Sotheby’s di Los Angeles dal 2 al 31 agosto.

Wilt Chamberlain’s jersey—worn as the @Lakers clinched their first ever title in Los Angeles—is headed to auction at #SothebysNewYork. Find out more: https://t.co/9wp9JFB75R pic.twitter.com/ma9ywVSoUK — Sotheby's (@Sothebys) August 2, 2023

Chamberlain è stato la colonna portante della squadra che ha vinto il primo titolo NBA dei Lakers. Giocando con una mano rotta, ha registrato 24 punti e 29 rimbalzi in gara 5 contro New York, vincendo il titolo di Finals MVP. Come ha dichiarato Brahm Wachter, responsabile di Sotheby’s per gli oggetti da collezione moderni:

“Questa maglia occupa un posto straordinariamente significativo nella storia di Los Angeles, non solo perché è stata indossata da colui che molti considerano il più grande giocatore mai sceso in campo, ma anche perché è un cimelio di una delle più grandi franchigie della storia dello sport”.

Wilt Chamberlain ha vinto 4 premi MVP, è stato nominato in 13 squadre All-Star e ha vinto due volte il titolo NBA durante la sua carriera da Hall of Famer. Nel 1962 ha segnato 100 punti in una partita, un record che resiste tuttora.

