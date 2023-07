Giannis, LeBron e le altre stelle NBA reagiscono all’offerta dell’Al Hilal per Mbappé

Nell’ultima sessione di calciomercato sono entrati prepotentemente in scena i sauditi. Le migliori squadre dell’Arabia Saudita, che possono contare su un portafoglio quasi infinito, si sono accaparrate moltissimi talenti del calcio europeo. L’ultima offerta è però quello che ha fatto più scalpore. L’Al Hilal avrebbe infatti fatto un’offerta monstre per Kylian Mbappé: 300 milioni per il cartellino e 700 per il giocatore. Questa notizia è arrivata anche nel mondo NBA, dove Giannis Antetokounmpo non ha fatto mancare la sua divertente reazione sul suo profilo Twitter:

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

Per Giannis non è certamente una prima volta. Il greco dei Bucks usa spesso i suoi social in maniera simpatica, e questa volta ha chiesto all’Al Hilal il contratto offerto a Mbappé, spiegando che i due hanno una certa somiglianza. Il calciatore ha reagito al tweet di Giannis, commentando con una serie di faccine che ridono. Anche altri giocatori NBA non hanno però fatto mancare la loro reazione. Damian Lillard è uno dei cestisti più pagati al mondo, con un contratto da 45 milioni di dollari all’anno. Di fronte all’offerta da 776 milioni per un solo anno in Arabia Saudita, però, si è espresso così:

1 year 776mm? Wtf lol … — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 24, 2023

Con il contratto offerto dall’Al Hilal, Mbappé guadagnerebbe in un anno più di quanto LeBron James abbia guadagnato nella sua ventennale carriera NBA. E infatti la stella dei Lakers si è detto pronto a partire per l’Arabia Saudita, taggando anche i suoi agenti Rich Paul e Maverick Carter:

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Draymond Green si chiede se ci siano anche leghe di pallacanestro in Arabia Saudita, sperando che l’inchiostro con cui ha firmato il rinnovo con gli Warriors non si sia asciugato.

They got basketball leagues too right? 😱😱🏃🏿🏃🏿💨💨💨💨💨 I don’t the ink on my contract has dried up yet 🤣🤣🤣🤣 — Draymond Green (@Money23Green) July 25, 2023

