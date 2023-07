Brown-Celtics, questa settimana nuovo incontro per il rinnovo

Ci sono circa 304 milioni di motivi per cui questo contratto verrà firmato. Jaylen Brown è atteso dal contratto più ricco della storia dell’NBA, un supermax quinquennale che può arrivare, appunto, fino a 304 milioni di dollari. Una possibilità che l’ala dei Boston Celtics si è guadagnato dopo essere stato scelto come parte della seconda squadra All-NBA la scorsa stagione. Le trattative sono iniziate ai primi di luglio, ma non sono mai state finalizzate prima che Brown si recasse in Spagna per questioni legate alla Player Association. Ora è tornato e i colloqui riprenderanno questa settimana, come ha riportato Gary Washburn del Boston Globe.

Nell’ultima stagione Brown ha viaggiato a una media di 26.6 punti, 6.9 rimbalzi e 3.5 assist a partita. Le pessime prestazioni nei Playoff, soprattutto nelle Eastern Conference Finals contro Miami, non sembrano aver inficiato di un centesimo il suo valore di mercato. I Celtics stanno cercando di costruire una squadra attorno a Brown e Jayson Tatum, a cui hanno aggiunto Kristaps Porzingis. Avendo ceduto Marcus Smart a Memphis, Brown e Tatum avranno una maggiore leadership di spogliatoio.

I Celtics e l’ex California Golden Bears stanno probabilmente discutendo se inserire una player option per l’ultimo anno, una trade kicker del 15% e altre parti dell’accordo. Ma si farà. Brown non rinuncerà a tutti quei soldi e i Celtics vogliono vincere tutto e sembrano aver bisogno di Brown per farlo. Non c’è nessuna trade all’orizzonte.

