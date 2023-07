NBA, Jalen Brunson su DiVincenzo e Josh Hart: “Non sono miei amici, sono solo colleghi”

Dopo l’approdo del free agent Donte DiVincenzo ai New York Knicks con un contratto da 50 milioni di dollari per 4 anni, il suo ex compagno di squadra ai Villanova Wildcats (ed attuale compagno ai Knicks) Josh Hart, aveva subito coniato il soprannome “Nova Knicks” per la squadra che sta nascendo nella Grande Mela.

Infatti Hart, DiVincenzo e Jalen Brunson hanno condiviso l’esperienza di vincere un titolo NCAA nel 2016-2017 con Villanova, giocando insieme per 2 stagioni.

Sull’onda dell’entusiasmo Josh Hart ha subito cercato di convincere il quarto membro ancora in NBA di quella squadra, Mikal Bridges (attualmente in forza ai Brooklyn Nets), con un tweet ai limiti del tampering.

Negli scorsi giorni non sono quindi mancate le domande sull’argomento al primo dei tre ad essere approdato nella Grande Mela, Jalen Brunson, che ha risposto in maniera abbastanza seccata:

“Mettiamo in chiaro una cosa, smettetela di chiedermi di Josh Hart e di Donte DiVincenzo. Non mi piacciono. Non sono miei amici, sono solo colleghi. Niente di più. Grazie”.

Non si è fatta attendere la risposta di Josh Hart, che ha risposto in modo scherzoso, facendo presumere che anche la dichiarazione del numero 11 dei New York Knicks fosse solo uno scherzo tra compagni di squadra.

Nella scorsa stagione i Knicks hanno chiuso la regular season con il record di 47-35, guidati dai 24 punti, 3.5 rimbalzi e 6.2 assist di media di Jalen Brunson, piazzandosi al quinto posto della Eastern Conference e uscendo al secondo turno per mano dei Miami Heat.

Vedremo se questi “Nova Knicks” riusciranno a migliorare il piazzamento dello scorso anno.

