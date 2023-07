NBA, Hornets: LaMelo Ball fissa i suoi obiettivi per la prossima stagione dopo l’estensione contrattuale

Dopo la notizia riportata nei giorni scorsi del rinnovo di LaMelo Ball con gli Charlotte Hornets con una rookie extension da 260 milioni di dollari in cinque anni (che potrebbero diventare tali solo al verificarsi di alcuni traguardi personali), sono arrivate finalmente le parole del classe 2001 che ha fissato i suoi obiettivi per la prossima stagione:

“Il mio obiettivo è entrare nel primo quintetto NBA e voglio lottare anche per l’MVP. Lotterò per entrambi. L’importante però è vincere, quello è ciò per cui devi combattere”

La stagione che prenderà il via il prossimo ottobre rappresenterà per LaMelo Ball l’ultimo anno del contratto da rookie e dalla prossima entrerà in funzione il suo rinnovo valido fino al 2029.

Ball cercherà di portare i suoi Hornets ai Playoff per la prima volta dalla stagione 2015-2016, magari con l’aiuto della seconda scelta assoluta dello scorso Draft Brandon Miller.

Gli Charlotte Hornets hanno concluso la passata stagione con il quarto peggior record della lega (27-55) anche a causa dei vari infortuni patiti dallo stesso LaMelo Ball che lo hanno portato a disputare solamente 36 gare sulle 82 previste dalla NBA per la regular season.

Nonostante tutto però il nativo di Anaheim è riuscito comunque a mantenere medie di 23.3 punti, 6.4 rimbalzi e 8.4 assist e dovrebbe essere al 100% per l’inizio del training camp.

