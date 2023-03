NBA, LaMelo Ball tornerà per il training camp

LaMelo Ball, stella degli Charlotte Hornets e terza scelta assoluta nel Draft del 2020, ha detto che anticiperà il suo rientro e sarà presente al training camp in preparazione della prossima stagione. Ball viene da un’annata assolutamente molto sfortunata, in cui si è infortunato tre volte alla caviglia sinistra e si è poi rotto la caviglia destra. I problemi fisici lo hanno costretto più volte a rimanere fuori dal campo, e ha giocato solo 36 partite. Lunedì ha parlato ai giornalisti per la prima volta da quando si è sottoposto all’operazione che ha messo fine alla sua stagione 2022/23, e ha detto:

“E’ dura. Penso che sia qualcosa di molto fastidioso da dover affrontare, ma comunque sto bene e in salute. Non devo essere troppo arrabbiato. Ora mi aspetta la riabilitazione, dovrà affrontare l’intero processo e provare a tornare al massimo della mia forma”

Quando è riuscito a scendere in campo, LaMelo Ball ha fatto vedere ulteriori passi in avanti rispetto all’anno scorso. Questa stagione è stata però difficile per tutti gli Charlotte Hornets, che saranno assenti dai Playoff per il settimo anno consecutivo. Le iniziali aspettative di Postseason sono venute meno per i problemi legali di Miles Bridges e gli infortuni di giocatori chiave come Hayward, Cody Martin e Kelly Oubre Jr, oltre ovviamente lo stesso Ball. LaMelo ha parlato anche della stagione degli Hornets:

“Beh non ci siamo qualificati ai Playoff e quindi non fa differenza che io abbia giocato 36 partite, o 20 o anche 50. Il fatto che non siamo riusciti a qualificarci… Beh, ormai è già ora di prepararsi per la prossima stagione”

LaMelo Ball sarà quindi pronto a tornare per il training camp, e ha già fissato come suo obiettivo per la prossima annata un posto ai Playoff. Non ha ancora mai giocato una postseason NBA, ma ha detto di amare la sua franchigia e di voler continuare a impegnarsi con la squadra del North Carolina.

