Dejounte Murray estende con gli Atlanta Hawks: beneficia del nuovo contratto collettivo NBA

Se c’è un momento propizio per estendere il proprio contratto con una franchigia, questo coincide quasi certamente con l’entrata in vigore del nuovo accordo collettivo NBA. Effettivo dal 1 luglio 2023 fino alla stagione 2029-2030, il CBA vigente ha previsto importanti aumenti, fino al 140% rispetto all’intesa in essere tra squadra e giocatore. Lo sa bene Dejounte Murray, che ha trovato un punto d’incontro con gli Hawks per prolungare la sua permanenza ad Atlanta. Secondo quanto riportato Shams Charania di The Athletic, per l’ex Spurs è pronta un’estensione al massimo salariale (120 milioni di dollari).

