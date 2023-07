Mercato NBA, trade per New York e Indiana: Obi Toppin finisce ai Pacers

I New York Knicks hanno scambiato Obi Toppin con gli Indiana Pacers per due scelte al secondo turno di Draft futuri. È questa la notizia che arriva da ESPN per voce di Adrian Wojnarowski. Questo pone fine alla sua avventura nella Grande Mela dopo tre stagioni e un cambio di scenario potrebbe essere una benedizione per lo stesso Toppin.

La scelta del primo giro del Draft 2020 nell’ultima regular season ha viaggiato con una media di 7.4 punti e 2.8 rimbalzi in 15.7 minuti in campo su 67 presenze. Ha tirato con il 44.6% dal campo e il 34.4% da oltre l’arco. La migliore prestazione di Toppin in questa stagione era arrivata in una sconfitta per 141-136 proprio contro gli Indiana Pacers il 9 aprile scorso, quando chiuse con 34 punti, sette rimbalzi, cinque assist e due palle recuperate a referto.

