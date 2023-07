Mercato NBA, i Lakers si muovono: arrivano Gabe Vincent e Cam Reddish

Notte importante per i Los Angeles Lakers che stanno ridisegnando il proprio roster in attesa di capire cosa farà LeBron James dopo la questione ritiro. I gialloviola, infatti, hanno firmato Gabe Vincent e Cam Reddish sul mercato dei free agent. Il primo firmerà tra qualche giorno un contratto triennale da 33 milioni di dollari complessivi, mentre il secondo si è accordato sulla base di un biennale da 4.63 milioni di dollari con il secondo anno in player option.

Per assorbire il contratto di Vincent, i Lakers hanno speso sostanzialmente quasi tutta la Mid-Level Exception a disposizione, mentre Reddish si unisce per il minimo salariale.

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2023