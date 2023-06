Inizia ufficialmente l’avventura di Kristaps Porzingis con la maglia dei Boston Celtics: una grande emozione per il giocatore lettone far parte del roster di una squadra così importante e, dal canto suo, farà di tutto per mantenere alta la competitività della sua nuova franchigia.

Kristaps Porzingis: “Ci aspettano molti anni al top”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Kristaps Porzingis ha raccontato delle vicissitudini durante lo scambio che, alla fine, l’hanno portato a vestire la maglia dei Boston Celtics. In origine gli Wizards avevano intavolato uno scambio con i Clippers ma non era andato a buon fine, come spiega il giocatore lettone:

“È stata una giornata incredibile per me: poco prima di andare a dormire ho letto che lo scambio con i Clippers era saltato, questo mi ha tenuto sveglio per un po’ ma poi mi sono detto di aspettare la mattina. La mattina ho visto che lo scambio con i Celtics era andato in porto: ero davvero eccitato e felicissimo, non c’erano parole per esprimere la mia gioia”

L’obiettivo di Kristaps Porzingins è quello di mantenere al top i Boston Celtics, una delle squadre più competitive della NBA:

“È una grande opportunità e un onore essere qui: conosco la squadra perché l’ho affrontata molte volte da avversario, è un gruppo molto competitivo che gioca sempre per vincere. Farò di tutto per tenere alto il livello, ci aspettano ancora molti anni al top: gioco in una squadra iconica e forte, è stato semplice dire sì alla loro proposta”

