Free Agency NBA, Brook Lopez nel mirino di Houston

Poco più di un giorno e la stagione NBA vivrà uno dei momenti più eccitanti: il mercato. In casa Milwaukee Bucks sono due le storie da seguire attentamente, entrambe relative a possibili addii di giocatori chiave per i loro successi: Khris Middleton e Brook Lopez.

Lopez viene dalla sua migliore stagione in canotta bianco-verde: 15.9 punti, 6.7 rimbalzi, 1.3 assist e 2.5 stoppate. Il 37% dall’arco e la seria candidatura al premio Defensive Player Of the Year lo rendono un obiettivo per molte squadre sul mercato. I 35 anni e i problemi alla schiena (operata un anno fa) spaventano molte franchigie. Non gli Houston Rockets, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski. I texani hanno bisogno di un lungo di alto livello da affiancare ad Alperen Sengun. Un cinque sui generis, poco fisico e molta classe, il giovane turco si è dovuto caricare tutto il peso del pitturato sulle spalle. Usman Garuba e Boban Marjanovic non sono alternative adatte.

Lopez sarebbe l’aggiunta perfetta: protezione del ferro, spaziature offensive che permetterebbero ai vari Amen Thompson, Jalen Green, Kevin Porter, Cam Whitmore, Jabari Smith di giocare più liberi sfruttando le loro doti atletiche. Anche la disponibilità economica è tutta dalla parte di Houston: circa 64 milioni di cap space disponibili. Sembrerebbe, dunque, in arrivo un’offerta per il veterano. Che potrebbe essere irrinunciabile per chi, come Lopez, ha già vinto un anello ed è legittimamente in cerca di arricchire il suo conto in banca finché gioca nei palazzetti americani.

Discorso diverso per Khris Middleton. L’ala aveva rifiutato pochi giorni fa la player option da 40 milioni di dollari, sperando di firmare un accordo a lungo termine che gli permettesse più sicurezza economica. E sembra che a offrirgli un contratto pluriennale saranno proprio i Bucks. Bisogna solo attendere di capire le cifre, e se il giocatore sarà soddisfatto dalla proposta di Milwaukee. Altrimenti, sarà tempo di rivoluzione in Wisconsin.

