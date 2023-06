Il mercato NBA continua a smuovere le squadre, alcune delle quali vedranno andare via molti giocatori tramite la free agency: è il caso dei Los Angeles Clippers, intenzionati a non garantire a Eric Gordon il contratto da 21 milioni per la prossima stagione. L’ex Houston diventerà così free agent e potrà legarsi a qualsiasi squadra.

The Clippers aren’t guaranteeing guard Eric Gordon’s $21 million contract and he’ll become a free agent, sources tell ESPN. Gordon has averaged 16 points on 37 percent three-point shooting in his 15-year career. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

I Clippers non garantiranno a Eric Gordon il contratto da 21 milioni di dollari previsto per la prossima stagione: una bella notizia per le casse della squadra di L.A. perché, come spiega Bobby Marks di ESPN, la rinuncia all’ex Houston farà risparmiare ben 110 milioni in luxury-tax. Diventando free agent, il giocatore potrà accordarsi e unirsi a qualsiasi altra squadra lui desideri.

Arrivato a febbraio, con i Clippers Eric Gordon ha giocato 22 partite registrando una media di 11 punti con il 42.3% di tiri da tre: la franchigia losangelina ha deciso di puntare su giocatori più giovani (Mann e Hyland) piuttosto che sull’ex giocatore degli Houston Rockets. Con i soldi risparmiati, inoltre, la dirigenza potrà offrire a Russell Westbrook – che sarà anche lui free agent – un contratto importante per convincerlo a firmare con loro.

