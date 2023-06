I Los Angeles Lakers si stanno muovendo nei meandri del mercato NBA per costruire una squadra competitiva: sulla lista dei possibili rinforzi c’è il nome di Bruce Brown, laureatosi da poco campione con i Denver Nuggets. I gialloviola possono offrirgli un contratto ben più vantaggioso rispetto alla sua attuale squadra, ma l’estate è lunga e tutto può succedere.

One team with significant interest in signing Bruce Brown away from Denver is the Los Angeles Lakers, multiple sources told @denverpost.

The Lakers could offer him the full MLE ($12.3M annually). Nuggets can only offer up to $7.8M this year.

— Mike Singer (@msinger) June 28, 2023