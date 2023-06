NBA, gli Spurs rivelano l’altezza ufficiale di Victor Wembanyama

Quanto è alto Wembanyama? La scelta numero 1 del Draft NBA 2023 è certamente l’elemento più seguito e atteso della prossima stagione. Questo perché il lungo francese ha già mostrato negli ultimi anni di essere in grado di fare tutto. Qualcosa di mai visto. Gregg Popovich attende di gustare da vicino il talento classe 2004, ma dovrà aspettare la Summer League in programma il prossimo luglio per avere le prime giuste impressioni. Nel frattempo, nella giornata odierna i San Antonio Spurs hanno ufficialmente misurato l’altezza dello stesso Victor Wembanyama con risultato ovviamente sorprendenti.

Quanto è alto Wembanyama: gli Spurs rivelano l’altezza ufficiale

Secondo l’ultima rilevazione, Victor Wembanyama è alto 2.24 metri ed è una misura effettuata senza scarpe, secondo gli ultimi dettami suggeriti della NBA stessa. Si tratterebbe di una crescita spaventosa, rispetto a quanto dichiarato mentre giocava in Francia, ossia 2 metri e 21 centimetri. È chiaro che stiamo parlando di uno dei giocatori più alti della Lega, anzi del secondo più longilineo: solo Boban Marjanovic tocca vette più alte di lui. Da non crederci, ma è tutto vero. In attesa di capire quale sarà il suo impatto durante la prossima stagione NBA.

