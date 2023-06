NBA, Fred VanVleet su Kyrie Irving: “Le sue strambe dichiarazioni? Ha compiuto qualche errore”

Kyrie Irving, lo sappiamo, ha una visione particolarmente curiosa del mondo in cui vive. Dal terrapiattismo fino alle sue ‘escursioni’ su Twitter con i numerosi e spirituali cambi del suo nome utente, Irving è stato al centro di numerose polemiche. Sulla questione è intervenuto anche Fred VanVleet, il quale ha comunque cercato di sottolineare il coraggio di Kyrie nell’esporre il suo pensiero su questioni intricate:

“Se si guarda con attenzione ogni giocatore NBA prima o poi ha detto o fatto qualcosa che non sta bene al resto del mondo. Kyrie probabilmente lo ha fatto più spesso di chiunque altro per cui è normale che prima o poi qualche frizione si provochi. Lo scorso anno Kyrie si è ritrovato in prima pagina spesso, e sicuramente ha compiuto qualche errore, ma spetta soltanta a lui gestirne le conseguenze. Quando ti ritrovi coinvolto nel vortice dei media o ne esci dicendo quello che tutti vogliono che tu dica oppure il buco nel quale sei finito diventa sempre più profondo. E lui si è ribellato contro questo meccanismo”